In relazione alla accertata assenza di liste elettorali in competizione per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di San Prospero, il Prefetto di Modena Alessandra Camporota, con decreto in data odierna, ha nominato il Viceprefetto Dr.ssa Teresa Inglese Commissario prefettizio per la gestione provvisoria del Comune.

Il Commissario, che si insedierà il prossimo lunedì 10 giugno, rimarrà in carica sino all’insediamento degli organi ordinari di governo dell’Ente che saranno eletti nel primo turno elettorale utile, previsto nella primavera del 2025.