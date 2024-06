I controlli del territorio dei Carabinieri della Stazione Bologna Navile in zona Mercato Albani, proseguono senza sosta in collaborazione con l’Esercito Italiano che dal 2008 conduce sul territorio nazionale l’Operazione “Strade Sicure”, un servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto della criminalità e del terrorismo.

Tali servizi, a Bologna, vengono svolti principalmente in zona Mercato Albani, davanti alla Stazione Ferroviaria Bologna Centrale e nel centro storico.

Tra le centinaia di persone identificate, l’attenzione dei Carabinieri è stata richiamata da un 26enne coreano, residente in Provincia di Bologna, che si aggirava con fare sospetto in via Francesco Albani. Il giovane è stato identificato e denunciato alla Procura della Repubblica di Bologna per aver violato il provvedimento del Questore di Bologna che a ottobre gli aveva intimato di lasciare la città, come conseguenza delle sue precedenti condotte, caratterizzate da condanne della Corte D’Appello di Bologna per i reati di furto, furto aggravato ed evasione, nonché violazioni amministrative in materia di droga.