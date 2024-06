Cielo in prevalenza nuvoloso con precipitazioni sparse, in estensione dal settore occidentale al resto del territorio nel corso della giornata; i fenomeni localmente potranno essere anche a carattere di temporale. Temperature minime comprese tra 17 e 21 gradi, massime tra 28 e 31 gradi. Venti deboli, in prevalenza meridionali con rinforzi da sud-est sul mare e sui settori costieri. Mare poco mosso al mattino, mosso dal pomeriggio.

(Arpae)