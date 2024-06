Ieri poco prima delle 23:00, i Vigili del fuoco di Vignola sono stati allertati dopo che la Sala Operativa aveva ricevuto una chiamata dai carabinieri per un forte scoppio in località Casona di Marano. I pompieri giunti sul posto trovavano una vettura ferma di lato sulla strada e a fianco una colonna di fuoco alta circa 10 metri. La vettura aveva divelto completamente una cabina di riduzione del gas metano in cui la pressione si aggirava sui 4.5 bar.

Dopo aver controllato che all’interno dell’auto non ci fosse nessuno, con il naspo della APS veniva tenuta bagnata la vettura, molto vicina alle fiamme. Las situazione si risolveva con l’arrivo di un tecnico di Inrete che chiudeva il gas nella zona. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, i sanitari inviati dal 118, Guardia di Finanza e Polizia Locale da Vignola e da Zocca. Il conducente dell’auto dopo l’urto si era allontanato: è stato fermato 300 metri a valle da una vettura della Guardia di Finanza.