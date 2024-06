Nel pomeriggio di sabato 8 giugno, in occasione del festival “Elrow Town Italy” andato in scena presso l’Iren Green Park, personale della Squadra Mobile di Reggio Emilia, unitamente a personale della Squadra Volanti, ha tratto in arresto un 29enne italiano, residente a Torino e con precedenti per reati contro il patrimonio, per l’ipotesi di reato di tentato furto con strappo.

Il soggetto, durante l’evento, avrebbe tentato di sfilare con violenza una collanina ai danni di una ragazza all’interno dell’arena che, resasi immediatamente conto del tentativo di furto, ha allertato gli agenti presenti che hanno prontamente bloccato il 29enne. Al termine degli accertamenti di rito, l’uomo è stato posto subito a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di giudizio.

Qualche ora dopo, sempre gli investigatori reggiani hanno deferito in stato di libertà altri due soggetti italiani, entrambi 19enni, residenti uno a Milano e l’altro a Modena, per l’ipotesi di reato di furto con strappo.

I due soggetti, in due momenti diversi e non collegati tra di loro, si sarebbero resi responsabili anch’essi di furto con strappo di alcune collanine. Ma anche in questo caso, grazie alle indicazioni fornite dalle vittime, accortesi subito di quanto accaduto, gli investigatori sono riusciti a rintracciarli in quanto ancora presenti all’interno dell’arena.

Per quanto concerne, invece, i mirati servizi antidroga predisposti dalla Questura di Reggio Emilia, questi hanno consentito la segnalazione amministrativa alla Prefettura, ex art. 75 D.P.R. 309/90, per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, tre giovani beccati con piccoli quantitativi di droga nel corso dell’evento.

Inoltre, durante il festival complessivamente sono stati rinvenuti, a carico di ignoti, 15 grammi di cocaina, 10 grammi di metanfetamina, 7 grammi di hashish, 7 grammi di marijuana oltre che nr. 10 spinelli già confezionati tra hashish e marijuana.

Tutta la sostanza stupefacente rinvenuta durante l’arco dell’evento è stata posta sotto sequestro.