Il 14 giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue promossa per il 20° anno dall’OSM come riconoscimento internazionale a tutte le persone che ogni giorno garantiscono il sangue e il diritto alla salute a chi ne ha bisogno.

Per celebrare l’evento molti comuni illumineranno di rosso i monumenti più significativi in segno di ringraziamento agli oltre 30.000 donatori della provincia che ogni giorno tengono accesa la luce della solidarietà.

A Modena si accenderà di rosso la fontana dei Due Fiumi in Largo Garibaldi, a Lama Mocogno la scalinata monumentale, a Formigine il Castello, a Maranello il Municipio e l’Auditorium, a Pavullo il Ponte di piazza Cesare Battisti, a Nonantola la sede Avis e la Torre dei Modenesi. Fra le iniziative delle Avis comunali, da segnalare il week end di festa a Prignano il 15 e il 16 per i 50 anni dalla fondazione della sezione, con possibilità di volo in mongolfiera nel pomeriggio di sabato, street food, djset e camminata della domenica, mentre Avis Medolla organizza per il 14 la Camminavis…lenta e Avis Cavezzo la biciclettata Un Giro in Bici. Avis Carpi celebrerà l’evento il 23 giugno con il 4° Torneo di BeachAvis misto 3 per 3.

L’evento conclusivo promosso da Avis Provinciale, in collaborazione con Ente Parchi Emilia Centrale, si terrà sabato 15 giugno ai Sassi di Roccamalatina con Una Giornata ai Sassi aperta a tutti che prevede escursioni fra arte storia e natura con le guide ambientali del Parco, diverse possibilità di pranzo all’aperto, giochi per i bambini e l’incontro a tema storico sulle vicende di guerra che hanno attraversato il territorio. Per partecipare è necessario prenotarsi entro il 13 giugno sul sito di Avis Provinciale modena.avisemiliaromagna.it. Infine domenica 16 giugno Avis sarà in Piazza Mazzini insieme alle associazioni del dono Aido e Admo per un pomeriggio di giochi per grandi e bambini e laboratorio di bolle di sapone, in collaborazione con Modenamoremio.

In provincia di Modena le donazioni di sangue, plasma e piastrine nei primi cinque mesi del 2024 hanno registrato un aumento del 4,30% rispetto allo stesso periodo del 2023, con un totale di 25.226 unità raccolte, di cui 13.629 di sangue intero e 10.875 di plasma, un dato quest’ultimo in aumento del 20,35% rispetto al maggio dello scorso anno. L’ incremento delle donazioni di plasma rispetto a quelle di sangue è frutto dell’impegno di Avis e della risposta dei donatori nel dare impulso alla raccolta di plasma, elemento indispensabile per la produzione di farmaci salvavita, di cui l’Italia è ancora carente.