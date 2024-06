Con l’avvicinarsi dell’estate, inizia a farsi più intenso il calendario di eventi in Appennino e a Castelnovo in particolare. Il prossimo weekend sarà particolarmente ricco. Sabato 15 e domenica 16 giugno si terrà il saggio di fine anno delle allieve del Centro danza Appennino, al Teatro Bismantova, con entrambe le serate che inizieranno dalle 20.30.

Sabato 15 giugno aprirà ufficialmente anche la piscina all’aperto e la distesa estiva del Centro wellness Onda della Pietra, che poi per tutta l’estate sarà aperta dalle ore 9. Sempre sabato 15 giugno e sempre all’Onda della Pietra, dalle 21 ci sarà lo School Party per la fine dell’anno scolastico.

Il weekend di sabato 15 e domenica 16 giugno in piazza Martiri della Libertà si svolgerà il Motoraduno Ducati, con le rosse di Borgo Panigale che animeranno il paese e l’Appennino con motogiri e animazione.

Sabato 15 giugno gli appassionati potranno partecipare al lago di Virola, dalle 14.30 alle 20, ad una gara di pesca a coppie prendi e molla.

Domenica 16 giugno appuntamento interessante con il cartellone Quasi estate attorno alla Pietra, a cura del gruppo storico Il Melograno in collaborazione con il Parco nazionale: si tratta di una serie di eventi pensati per valorizzare l’affascinante sito naturale simbolo dell’Appennino e promuovere la bellezza e il benessere psicofisico. La giornata di eventi partirà dal mattino con la colazione a Ginepreto alle 8. Info e prenotazioni: Gruppo Storico Il Melograno 339 2313875, programma completo su www.bismantova.it.

Sempre domenica 16 giugno ancora un appuntamento per gli appassionati di automotive con Motori ne’ Monti, raduno auto d’epoca in piazza Gramsci: alle ore 9 ci sarà il ritrovo in piazza, e dalle 10.30 la partenza per il giro turistico dell’Appennino.