Daniela Tebasti è la nuova Sindaca di Campogalliano, con una percentuale che sfiora il 50%. L’affluenza registrata nel Comune è del 64,91% per le amministrative e del 66,15% per le europee.

Così la neoletta Sindaca Tebasti: “Sono grata e onorata della fiducia dimostrata per me e per la nostra squadra. Campogalliano è un paese vitale e unito, con tanti cittadini che si spendono per gli altri. Faremo il possibile per renderlo ancora più attrattivo, più curato, più unito e più sostenibile. Ringrazio chi si è speso per questa campagna elettorale, avversari compresi, tutto il personale comunale e chi è stato impegnato nei seggi. Raccolgo un Comune ben amministrato da Paola Guerzoni, Comune che porteremo attraverso i grandi cambiamenti che viviamo restando in ascolto dei cittadini, delle associazioni e delle aziende, intensificando la rete con gli altri enti e con l’Europa”.

Per le Amministrative i dati ufficiali sono interamente consultabili al link:

https://elezioni.interno.gov.it/comunali/scrutini/20240609/scrutiniGI080500030

Per le Europee i dati ufficiali sono interamente consultabili al link: https://elezioni.interno.gov.it/europee/scrutini/20240609/scrutiniEI2080500030