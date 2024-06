Si è conclusa al primo turno, esattamente come l’elezione precedente, l’ultima chiamata al voto per l’elezione del primo Cittadino a Sassuolo. Il verdetto ha consegnato attorno alle 18.30 di ieri (lunedì), dopo lo scrutinio di 18606 schede raccolte in 36 sezioni, la vittoria al Candidato del centrosinistra Matteo Mesini e alla sua coalizione.

I numeri nel dettaglio vedono un PD al 30% circa (30,155), seguito dalla lista civica City Lab – Sassuolo per Mesini con poco meno del 7% (6,934), La lista Mesini Sindaco – Sassuolo guarda avanti 6,75% – Movimento 5 Stelle 5,51% e chiude Politica Indipendente Democratica guidata da Angioletto Usai che racimola solo lo 0,68%.

L’ingegnere trentaduenne guiderà il Municipio di Sassuolo a fronte degli 8752 voti ricevuti.

(Claudio Corrado)