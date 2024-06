Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività nell’ambito dei lavori connessi alla realizzazione della rotatoria SP623 “Strada Vignolese”, sarà necessario chiudere la stazione di Modena sud, in entrata e in uscita, dalle 22:00 di venerdì 14 alle 6:00 di lunedì 17 giugno, in modalità continuativa. In alternativa si consiglia di utilizzare, sulla stessa A1, la stazione di Valsamoggia, al km 184+800, o di Modena nord al km 157+600.

Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 14 alle 6:00 di sabato 15 giugno sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Firenze.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per chi è diretto verso Firenze, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto, percorrere il Ramo Verde e la Tangenziale di Bologna, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, per poi entrare sul Raccordo di Casalecchio alla stazione di Bologna Casalecchio; per chi è diretto verso Casalecchio di Reno, si consiglia di percorrere la A14, uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde, la Tangenziale di Bologna, verso Casalecchio di Reno e uscire allo svincolo 1 Nuova Bazzanese.

Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, nelle due notti di giovedì 13 e venerdì 14 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il ramo di allacciamento che dal Ramo Verde immette sulla Tangenziale di Bologna, per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale ed è diretto verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di percorrere la Tangenziale, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, uscire allo svincolo 4 bis Aeroporto e rientrare dallo stesso, in direzione Casalecchio/A1.

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 12 alle 6:00 di giovedì 13 giugno, sarà chiuso lo svincolo 6 Castelmaggiore, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, in modalità alternata. In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli: per la chiusura dell’entrata: svincolo 7 Bologna Centro; per la chiusura dell’uscita: svincolo 5 Quartiere Lame.

Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 13 alle 6:00 di venerdì 14 giugno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata: sarà chiuso lo svincolo 8 Fiera, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 8 bis viale Europa Caab o lo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese. Sarà chiuso lo svincolo 8 bis viale Europa-Caab, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 8 Fiera o 9 San Donato.