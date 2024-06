Giunto al termine della sua 3° edizione, il progetto Impronte Digitali del Comune di Bologna si apre al pubblico con un appuntamento finale, per festeggiare la conclusione del percorso formativo e mettersi in dialogo con la città.

L’evento si svolgerà venerdì 14 giugno, a partire dalle 18.30 presso DAS – Dispositivo Arti Sperimentali, in via del Porto 11/2 e vedrà protagonisti i 32 partecipanti che si sono messi in gioco durante i laboratori di Impronte Digitali e che, in occasione della loro conclusione, hanno realizzato un InstagrAMAMI, uno spettacolo dalla forte identità trans-mediale che affronta i temi della relazione, dei confini e dell’amore in un’epoca nella quale iper-connessione e onnipresenza digitale non sono sempre occasione di reale comunicazione tra individui.

L’evento è a ingresso libero e gratuito. Info e iscrizioni al seguente link:

Lo spettacolo è stato realizzato in collaborazione con le quattro realtà associative del territorio che hanno accompagnato e formato i partecipanti durante il percorso: DAS APS, Deinòs Teatri Aps, Mosaico di Solidarietà ODV, Sette e Mezzo Studio Società di Benefit.

Ideato e realizzato dall’Ufficio Giovani del Comune di Bologna, il progetto Impronte Digitali. Percorsi tra territorio, arti e professioni per costruire nuovi sguardi da protagonisti si è svolto tra gennaio e maggio 2024 e ha coinvolto 32 giovani tra i 16 e i 19 anni in un percorso di azioni di crescita delle competenze digitali con laboratori di video editing, comunicazione social, scrittura e giornalismo, radio e podcast ed esperienze teatrali.

Informazioni: telefono 051 2194646

email:improntedigitali@comune.bologna.it.