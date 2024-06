I carabinieri della stazione di Reggio Emilia Principale, unitamente ad una squadra di Intervento Operativo del 5° Reggimento Carabinieri di Bologna, ieri pomeriggio durante un servizio di contrasto al degrado urbano e di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nella stazione Ferroviaria storica, perlustrando via Eritrea notavano a bordo strada un pacchetto di sigarette e al suo interno un involucro in cellophane termosaldato contenente 5 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish.

Si indaga per l’identificazione del pusher, chiamato a rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. La droga è stata depositata presso l’ufficio corpi di reato della Procura reggiana. Il ritrovamento conferma come i luoghi in cui viene nascosto lo stupefacente, in città sono sempre più svariati.