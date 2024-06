Luigi Zironi è stato confermato sindaco di Maranello: nelle consultazioni amministrative dell’8 e 9 giugno il primo cittadino uscente è stato eletto con la percentuale del 59.67%, pari a 4997 voti, davanti a Barbara Goldoni (31.12%, 2596 voti), Adele Baldi (7.07%, 590 voti) e Stefano Barbolini (2.13%, 178 voti). La proclamazione è avvenuta nella mattinata di martedì 11 giugno nella sede municipale di Piazza Libertà.

Questi i voti e le percentuali raccolti dalle liste che hanno appoggiato i candidati sindaco: per Luigi Zironi Partito Democratico voti: 2427 30.1%, Maranello in Testa Zironi Sindaco voti: 1355 16.8%, Italia del Futuro Zironi Sindaco voti: 969 12%; per Barbara Goldoni Fratelli d’Italia Giorgia Meloni voti: 1440 17.8%, Lega Salvini voti: 458 5.6%, Forza Italia voti: 450 5.5%, Evoluzione Maranello Civica per Pozza voti: 195 2.4%; per Adele Baldi Movimento Cinque Stelle 2050 voti: 411 5.1%, Maranello in Comune Voti: 162 2%; per Stefano Barbolini Uniti per Maranello voti: 178 2.2%.

Sono stati proclamati ufficialmente anche i consiglieri comunali eletti. Per il Partito Democratico, oltre al sindaco Luigi Zironi: Juri Fontana, Loretta Casolari, Laura Costi, Andrea Ferrarini, Margherita Zanasi. Per Maranello in Testa: Elisabetta Marsigliante, Raffaele Bonelli, Alessio Costetti. Per Italia del Futuro: Davide Nostrini, Caterina Maria Tacconi. Per Fratelli d’Italia: Barbara Goldoni, Guglielmo Sassi, Enrico Righetti, Ludovica Galloni. Per la Lega: Stefano Ferri. Per Maranello in Comune: Adele Baldi.