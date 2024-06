L’Azienda USL di Modena si unisce al cordoglio per il femminicidio della dottoressa Anna Sviridenko. Il medico in formazione aveva lavorato sei mesi anche presso la Radiologia dell’Ospedale Ramazzini di Carpi, alla fine dello scorso anno. In reparto è ricordata come una professionista molto capace, preparata e attenta, ed è unanime il dolore e lo sgomento provato nell’apprendere la notizia.

“Unitamente a tutti i professionisti dell’Azienda USL – dichiara la Direttrice Anna Maria Petrini – condanniamo fermamente il vile atto perpetrato nei confronti di questa professionista così come di ogni donna vittima di violenza. Continueremo a ribadire in tutti i contesti possibili la necessità di un impegno congiunto di tutte le componenti della nostra Comunità per evitare il ripetersi di questi ignobili gesti e promuovere una cultura del dialogo, del rispetto e della non violenza”.