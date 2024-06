Biagini ha ottenuto al primo turno il 54,15% dei voti, pari a 4.406 preferenze, con il sostegno di una coalizione di centro-sinistra formata dal Partito Democratico e da tre liste civiche (Attiva Fiorano, Noi ci Siamo e Impegno Comune).

Questa mattina (12 giugno) è avvenuto il passaggio di consegne tra il nuovo Sindaco e il sindaco uscente, Francesco Tosi, a cui i dipendenti del Comune di Fiorano Modenese, hanno tributato un lungo applauso e donato una delle fasce indossate durante il mandato.

Simbolicamente Tosi ha consegnato la campanella del Consiglio comunale a Marco Biagini, davanti alle maestranze del Comune e al comandante della locale stazione dei Carabinieri, Luogotenente Mauro Caparrucci, che ha voluto salutare i due sindaci

Vice sindaco, durante il primo mandato Tosi, Marco Biagini ha 38 anni, è sposato e papà di una bambina. E’ stato anche assessore del Comune di Formigine dal 2022.

Laureato in antropologia culturale e in servizio sociale, ha lavorato prima come educatore con persone con disabilità in associazioni e cooperative del territorio, quindi come funzionario nel mondo sindacale e infine al comune di Maranello, come dipendente presso il servizio istruzione.

“Sono davvero onorato di iniziare il mio impegno per il Comune di Fiorano, dopo il bel successo elettorale, – ha dichiarato il sindaco Marco Biagini – salutando con affetto e calore Francesco Tosi, che voglio ringraziare a nome di tutta la comunità, per impegno, senso delle istituzioni e lavoro prezioso.

Mi metto sin da subito all’opera sui progetti in corso e su quelli da avviare, avendo chiaro l’obiettivo principale da raggiungere: migliorare la comunità, sostenerla, renderla ancora più accogliente e solidale”.