Nuvolosità irregolare con alternanza di schiarite in mattinata. Aumento della nuvolosità cumuliforme nel pomeriggio quando si avranno rovesci sparsi e temporali più probabili sui rilievi emiliani e relativa pianura. Esaurimento dei fenomeni in serata con ampie schiarite.

Temperature minime pressoché stazionarie, con valori attorno a 15/16 gradi. Massime in lieve calo con valori attorno a 24/26 gradi. Venti deboli variabili, con rinforzi mattutini lungo la costa e il mare. Temporanei rinforzi e raffiche anche nelle aree temporalesche. Mare mosso in prima mattinata con moto ondoso in attenuazione.

(Arpae)