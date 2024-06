Rompe il silenzio l’ex sindaco Gian Francesco Menani, e attraverso il suo profilo Facebook ringrazia “di cuore i 7.488 elettori che mi hanno dato la loro fiducia. Un grazie sentito anche alla straordinaria squadra che mi ha sostenuto e all’immenso affetto ricevuto in questi 5 anni“.

Rivolgendosi ai sassolesi, Menani aggiunge: “Non è andata come speravamo. Abbiamo provato a raccontarvi in questi mesi come Sassuolo è cambiata, quello che è stato fatto. Non è bastato. Auguro un buon lavoro al nuovo Sindaco Matteo Mesini, certo e sicuro che ci sarà una opposizione vigile affinché le opere avviate dalla mia amministrazione vengano portate a termine nel migliore dei modi. Per il bene dei sassolesi. Sempre”.