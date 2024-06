Boom di richieste per il bike sharing gratuito per gli abbonati al trasporto pubblico: 5.000 coupon per 40.000 corse totali concesse, in soli 3 giorni, grazie alla promozione voluta dal Comune di Bologna in collaborazione con TPB/Tper e Ridemovi sulla base di risorse regionali.

Esaurito questo primo pacchetto di risorse, una volta che almeno il 75% dei coupon saranno stati utilizzati (ogni coupon dà diritto a 8 corse da 30 minuti l’una), si procederà allo stanziamento di altri 100.000 euro e la promozione ripartirà.

L’app di RideMovi invierà un messaggio a tutti quelli che in questi giorni accederanno chiedendo di poter partecipare alla promozione, non appena questa sarà riattivata.