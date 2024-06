La Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, diretta dalla dottoressa Rita Conigliaro, Presidente del Congresso, organizza per giovedì 13 e venerdì 14 giugno il Convegno My Mistakes, un incontro scientifico che parte dall’errore per riflettere sui miglioramenti organizzativi e clinici. Responsabile Scientifico è la dottoressa Helga Bertani, Responsabile della Struttura Semplice di Endoscopia al Policlinico di Modena, del Comitato Scientifico fanno parte la prof.ssa Roberta Gelmini, Direttore della Chirurgia Generale d’Urgenza e Oncologica e la dottoressa Micaela Piccoli, Direttore della chirurgia generale d’Urgenza e Nuove Tecnologie dell’Ospedale Civile.

“Il nostro approccio – spiega la dottoressa Rita Conigliaro – parte dagli errori o dalle omissioni o dalle sottovalutazioni che spesso nel nostro lavoro ci portano a scelte e/ o a manovre se non errate per lo meno “a rischio” di errore. Di questi problemi nei convegni di solito non si parla volentieri, perché è più piacevole parlare dei successi. Noi, invece, crediamo che analizzare questo “lato della medaglia” sia di aiuto nel prendere decisioni quotidiane e per questo abbiamo deciso di dedicare un intero evento alla discussione di argomenti attuali e controversi, partendo proprio da casi clinici reali. L’approccio sarà interattivo, con esperti che interagiscono con il relatore e col pubblico e alla fine di ogni sessione sempre un esperto farà il punto sullo stato dell’arte dell’argomento. Gli argomenti su cui ci si confronterà andrà dalla patologia funzionale benigna dell’esofago al trattamento dei tumori superficiali dell’apparato digerente, alla problematica correlata alla patologia benigna e maligna delle vie bilio-pancreatiche in collaborazione con i Chirurghi del centro trapianti di Modena , Prof Di Benedetto e colleghi. Non mancherà una messa a punto delle ultime novità in tema di sedoanalgesia in Endoscopia Digestiva, ambito in cui il centro di Modena è stato sempre attivo e scientificamente propositivo. Come pure si parlerà sei temi dell’emergenza endoscopica quali pancreatiti acute, ed emorragie digestive Complessivamente la tematica della riflessione multidisciplinare con revisione critica dei casi difficili è talmente tanto importante e sentita nel mondo scientifico che quest’anno il tema della giornata mondiale sulla sicurezza delle cure “World Patient Safety Day” sarà “l’errore diagnostico”.

“Il valore aggiunto di questo tipo di convegni – hanno commentato la prof.ssa Roberta Gelmini, Direttore della Chirurgia Generale d’Urgenza e Oncologica del Policlinico e la dottoressa Micaela Piccoli, Direttore della Chirurgia Generale d’Urgenza e Nuove Tecnologie dell’Ospedale Civile – è duplice. Da un lato, infatti, abbiamo l’errore che viene trasformato in un percorso di miglioramento che fa bene a tutta l’organizzazione. D’altra parte, è importante l’alleanza tra chirurghi ed endoscopisti per porre rimedio agli errori, ove è possibile. spesso il chirurgo può intervenire con successo sulla complicanza endoscopica e, viceversa, l’endoscopista può farlo su quella chirurgica per limitarne gli effetti”.