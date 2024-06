Una nuova strumentazione per la cura dei tumori della pelle è stata inaugurata alla presenza del Consiglio Direttivo di Apro, dei sostenitori e volontari dell’Associazione, della Direttrice della Radioterapia Oncologica dottoressa Cinzia Iotti e della Direzione dell’Ospedale Santa Maria Nuova.

L’acquisizione è stata resa possibile dal successo della campagna di raccolta fondi Amica Pelle, promossa da Apro ETS a gennaio 2022 e conclusa a settembre 2023, che grazie alle donazioni di privati cittadini, circoli, associazioni e aziende del territorio, ha consentito la raccolta dei 297mila euro necessari per l’acquisto della nuova macchina per Röentgenterapia, installata nel reparto di Radioterapia a inizio marzo e attiva da metà aprile. Ogni anno i pazienti interessati a tale terapia sono circa 200, con trattamenti su una o più lesioni cutanee. Dall’inaugurazione a oggi, i pazienti trattati sono stati già 59, per un totale di 68 lesioni.

La Röntgenterapia è un trattamento radioterapico utilizzato principalmente per il trattamento di tumori non melanomatosi della pelle. È una macchina che eroga radiazioni a bassa energia, idonee per trattare le lesioni superficiali che non necessitano di fasci ad alta energia che invece penetrano in profondità. La terapia preferibile per i tumori della cute è chirurgica, ma nei pazienti più anziani e nelle lesioni più avanzate spesso non è realizzabile a causa del rischio operatorio. In altri casi la chirurgia potrebbe causare difetti estetici e/o funzionali (come ad esempio quando sono interessati palpebre, labbro, naso) per cui la Röntgenterapia costituisce una valida alternativa terapeutica, efficace e sicura, sia per pazienti giovani che per pazienti meno collaboranti.

Il momento dell’inaugurazione è stato l’occasione per illustrare ai presenti il funzionamento della nuova macchina e le sue caratteristiche tecniche, che consentiranno il trattamento delle lesioni in poche sedute, andando a colpire in modo sempre più mirato il tumore, salvaguardando i tessuti sani circostanti grazie a diverse livelli di erogazione dei fasci di energia e quindi a diverse capacità di penetrazione. Il nuovo macchinario Xstrahl 300, grazie alla possibilità di movimento in tutte le direzioni, consentirà di trattare i pazienti i tutte le posizioni, garantendo anche ai pazienti più anziani e con problemi di stabilità, un trattamento in totale sicurezza.

“I nostri più sentiti ringraziamenti – ha commentato il dottor Giovanni Fornaciari, Presidente di Apro ETS – sono rivolti alle persone che ci hanno sostenuto tramite le loro donazioni o partecipando alle nostre iniziative. Un grande grazie va inoltre ai nostri meravigliosi volontari e al Consiglio Direttivo”.

All’inaugurazione erano presenti la dottoressa Cristina Marchesi, Direttrice Generale dell’Ausl di Reggio Emilia e il dottor Giorgio Mazzi, Direttore del Presidio Ospedaliero Provinciale che hanno ringraziato Apro sottolineando l’importanza del sostegno costante dell’Ente benefico alle esigenze della Sanità Pubblica”.

Hanno inoltre partecipato il dottor Mauro Iori, Direttore della Struttura Complessa di Fisica Medica, i dottori Matteo Augugliaro e Raffele Cardano, responsabili del trattamento tumori cutanei, la dottoressa Valeria Trojani della Fisica Medica e Daniele Bertoni, responsabile tecnico della Radioterapia Oncologica.