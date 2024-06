Dopo il primo incarico in Ausl datato quasi venticinque anni fa, va in pensione la dottoressa Luciana Ballini, Direttrice del Servizio Governo Clinico, HTA e Appropriatezza e Garanzia dei percorsi assistenziali dei cittadini, ruolo che ricopriva dal 2021. Il primo incarico in azienda della professionista risale al 2000 quando si unì al gruppo di ricerca del Ce.VE.A.S. dell’Azienda USL di Modena (Centro per la Valutazione della Efficacia della Assistenza Sanitaria) diretto dal Professor Alessandro Liberati.

Ballini è stata successivamente chiamata dall’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Emilia-Romagna come responsabile dell’Osservatorio Regionale per l’Innovazione e della partecipazione della RER ai progetti internazionali, europei e nazionali sull’Health Technology Assessment, per cui ha ricoperto per due mandati il ruolo di presidente della rete europea di HTA, EUnetHTA, e ha appena concluso il suo mandato di vicepresidente della rete internazionale INAHTA. È stata anche editore di un gruppo di ricerca della Cochrane Collaboration.

La dottoressa Ballini è tornata all’Ausl di Modena nel 2021. Negli ultimi tre anni a Modena si è dedicata a mettere a disposizione dei professionisti la sintesi dei risultati della ricerca clinica e sanitaria, a supportarli nell’analizzare gli esiti delle cure e nel revisionare i percorsi assistenziali alla luce delle evidenze scientifiche. Con i suoi collaboratori ha supportato il progetto interaziendale sulle reti cliniche provinciali, in particolare contribuendo agli audit clinici sulle reti tempo dipendenti e alla stesura del PDTA provinciale sui minori affetti dai disturbi dello spettro autistico.

“L’Azienda USL di Modena ringrazia la dottoressa Ballini per l’impegno e la grande professionalità di questi anni, per la sua crescita professionale diventata un esempio per i colleghi e un valore aggiunto per l’Ausl stessa. I ruoli dirigenziali, anche esterni all’azienda, ricoperti nell’ultimo ventennio sono la prova della competenza e la capacità di diventare punto di riferimento nel suo ambito di appartenenza”.