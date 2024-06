Questa mattina, dopo aver scritto al presidente Bonaccini, il vice sindaco di Mirandola Letizia Budri ha avuto un colloquio telefonico con il ministro delle imprese e del Made in Italy, al quale ha esposto la grandissima preoccupazione dell’Amministrazione e di tutta la comunità territoriale per situazione di Mozarc Medical (ex Bellco).

Il ministro ha immediatamente annunciato la convocazione del tavolo ministeriale con azienda, sindacati e istituzioni per il 9 luglio a Roma.

L’auspicio è che l’invocato appello all’unità trovi riscontro e soluzioni che garantiscano la tutela dell’occupazione e della produzione nel nostro distretto.