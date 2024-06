Poco prima delle 1730 un incendio si è sviluppato in una abitazione di Finale Emilia in via Canalazzo Cuscinetta. Le fiamme hanno prima interessato il tetto in legno poi si sono poi propagate rapidamente. Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del fuoco volontari di Finale Emilia, Mirandola e Bondeno oltre ai permanenti di Cento, San Felice e alcuni mezzi di supporto da Modena. Operazioni ancora in corso.