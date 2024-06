Due persone sono state notate scambiarsi qualcosa con fare sospetto dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia che, unitamente ad una squadra di Intervento Operativo del 5° Reggimento Carabinieri di Bologna, durante lo svolgimento di servizio di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nel tentativo di controllo da parte dei militari i due si son dati alla fuga in direzione della vicina stazione ferroviaria, dileguandosi poi nelle vie limitrofe.

Uno dei due uomini durante la fuga, ha perso il proprio borsello che portava a tracolla, subito recuperato dai militari, all’interno del quale veniva rinvenuto: sostanza stupefacente del tipo “crack” suddivisa in sei dosi di diverse dimensioni del peso di una decina di grammi e la somma di 400 euro in banconote e monete nonché copia della propria carta di identità. A seguito delle relative indagini, e dopo aver visionato le immagini del sistema di video sorveglianza istallato sul posto, si riusciva a risalire al proprietario del borsello. Per questi motivi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, un 28enne. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. È accaduto la sera del 10 giugno scorso.