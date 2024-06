Nell’ultimo periodo i Comuni di Camugnano e Castiglione dei Pepoli sono stati interessati da due proposte di progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia eolica. Le proposte sono state avanzate da due società:

Santa Chiara Energia srl – p.iva con sede in Milano Via Lanzone, 31 – 27 MW – per 6 pale eoliche procedimento avviato ad aprile 2024;

Energia pulita 3 srl – con sede in Potenza Via della Chimica, 103– 27 MW – per 7 pale eoliche procedimento avviato a giugno 2024;

La procedura nella quale ricadono i due progetti è il PAUR – Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale – in quanto entrambi gli impianti hanno una potenza nominale inferiore ai 30 MW. Attualmente la Regione Emilia-Romagna, autorità competente, ha avviato la valutazione delle proposte ed il procedimento è delegato ad Arpae.

L’iter si compone di tre fasi:

fase di avvio e verifica della completezza documentale (in corso). Successivamente alla v erifica di completezza, la Regione pubblicherà l’avviso di cui è data informazione all’albo pretorio delle amministrazioni comunali. Da questa data decorreranno i trenta giorni per la fase di osservazioni da parte del pubblico interessato;

Fase istruttoria con una o più conferenze di servizi istruttorie; Fase decisoria con una più conferenze di servizi definitive.

I tempi per la conclusione positiva o negativa del procedimento possono essere stimati in 12/18 mesi.

Il procedimento, molto complesso, coinvolge oltre 20 enti che dovranno esprimersi utilizzando le norme che disciplinano il loro operato. Ad oggi solo per il primo progetto gli enti preposti hanno iniziato a fare le osservazioni e chiedere chiarimenti ed integrazioni al proponente.

Questa è la situazione oggettiva. Ad oggi i procedimenti sono in corso di istruttoria e nulla è stato deciso.

In queste settimane i Comuni si stanno confrontando con gli enti responsabili dei procedimenti per esaminare nel dettaglio le specifiche tecniche delle proposte: sono progetti ambiziosi con ricadute importanti sul territorio che devono essere oculatamente valutati dagli enti che hanno titolarità ad esprimersi.

Le due amministrazioni (in particolare Camugnano dove ricadono di fatto tutte le pale eoliche mentre Castiglione è interessato dalle cabine elettriche) devono confrontarsi con detti enti valutando norme, impatti e sostenibilità delle iniziative.

Si ribadisce: siamo nella fase uno in cui nulla è deciso. Ci saranno a breve momenti di confronto con i cittadini nei quali coinvolgeremo direttamente i tecnici degli enti preposti in modo da poter informare puntualmente la popolazione.