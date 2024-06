Due feriti vengono segnalati a Gualtieri per una fuoriuscita stradale di un’autovettura lungo via Ospedaletto, stamane intorno alle 4:00. Il soccorso degli occupanti sul posto anche i Vigili del fuoco (foto).

Un 19enne, in sella ad una due ruote, è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto intorno all’1:00 a Cà de Frati di Rio Saliceto. Secondo una prima ricostruzione ancora all’esatto vaglio dei carabinieri della stazione di Fabbrico che hanno proceduto ai rilievi di legge, il 19enne di Rolo si trovava in sella alla suo moto e percorreva la SP 46 quando, giunto all’altezza del km 4, per cause ancora all’esatto vaglio, ha perso il controllo del motociclo fuoriuscendo dalla sede stradale dopo aver impattato contro il guardrail. Il ragazzo è stato condotto in gravi condizioni al Santa Maria di Reggio Emilia a seguito dei gravi traumi riportati, seppure non sia in pericolo di vita.

Ferite gravi anche per una donna che viaggiava su di un’autovettura, rimasta coinvolta in un altro sinistro avvenuto intorno alle 3:00 a Meletole di Castelnovo Sotto. In entrambi i casi è stato richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco e dei carabinieri.