Una donna di 35 anni ha perso la vita ieri sera intorno alle 22:00 a Medicina, in un incidente autonomo che l’ha vista protagonista alla guida della propria autovettura lungo via San Salvatore. Quando i soccorsi inviati dal 118 e Vigili del fuoco sono arrivati sul posto, per lei non c’è stato nulla da fare. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia locale di Imola.

Sempre ieri a Medicina, un altro incidente con due auto coinvolte, è avvenuto intorno alle 19:00 lungo la Traversa di Pianura. Due le persone ferite, rimaste incastrate in una delle due vetture interessate. Sul posto i Vigili del fuoco da Medicina e da Budrio, i sanitari del 118 con ambulanza ed elisoccorso, e la Polizia locale.

(entrambe le immagini si riferiscono all’incidente lungo la Traversa di Pianura)