ROMA (ITALPRESS) – Stefano Podini è il nuovo presidente della Federazione italiana giuoco handball. Nella XXII Assemblea Nazionale ordinaria elettiva, riunita presso il Salone d’Onore del Coni al Foro Italico, Podini ha ottenuto il 59,13% delle preferenze. “Sono molto contento della fiducia ricevuta dal movimento. In questi ultimi mesi – ha dichiarato Podini – ho avuto modo di confrontarmi in maniera continuativa, lungo tutto il territorio, con coloro i quali operano ogni giorno sul campo. Abbiamo scambiato molte idee e sono contento che i percorsi e le progettualità esposte siano state premiate dal voto. Desidero ringraziare la struttura commissariale, il commissario straordinario Macioce e i vice Mirabella e Santoni, per l’importante lavoro svolto in questi mesi. Da adesso inizia per tutti noi un nuovo lavoro, una nuova era per il mondo della pallamano italiana. Cercheremo di coinvolgere tutti, di ripartire con progetti a lungo termine e obiettivi chiari per il rilancio del nostro sport”. Questo il nuovo consiglio: Stefano Podini (Presidente), Massimiliano Bardini, Flavio Bientinesi, Rosita Cangiano, Giovanni Damiano D’Urso, Vincenza Fanelli, Onofrio Fiorino, Giovanni Sorrenti, Paolo Baresi (componente tecnici), Katia Soglietti (componente atleti), Lionello Teofile (componente atleti).

– foto Mezzelani/GMT –

