Tante emozioni in quel di Reggio Emilia dove, nel corso del weekend del 15 e 16 giugno 2024, si è disputata la 47esima edizione dei Campionati Italiani Individuali di Calcio da Tavolo. Ad ospitare l’importante manifestazione, organizzata, come di consueto, dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT), in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI), è stata la suggestiva location di Subbuteoland, vero e proprio fiore all’occhiello del circuito nazionale del calcio in miniatura e Centro Federale d’eccellenza, che in questi due giorni di competizione ha visto la presenza di oltre 130 atleti provenienti da tutta Italia.

Luca Colangelo vince ancora il titolo di Campione Italiano Individuale

Per il sesto anno di seguito ad alzare il trofeo più importante dei Campionati Italiani Individuali di Calcio da Tavolo è Luca Colangelo, attuale Campione del Mondo in carica (titolo conquistato nell’ultima World Cup disputata a Roma, nel settembre 2022). L’atleta di Casale Monferrato, ma punta di diamante della formazione capitolina delle Fiamme Azzurre Roma, ha superato, con il risultato di 6 a 2, Luca Zambello (F.lli Bari Reggio Emilia), nella finalissima della competizione. Sul podio, oltre ai due finalisti, anche Filippo Cubeta (CT Barcellona) e Matteo Ciccarelli (Napoli Fighters), eliminati in semifinale.

Veteran: la vittoria è di Francesco Mattiangeli

Nel Torneo Veteran dei Campionati Italiani Individuali 2024 di Calcio da Tavolo, il successo è invece stato ottenuto da Francesco Mattiangeli (Bologna Tigers), che in finale ha avuto la meglio su Gianfranco Calonico (Master Sanremo), con il risultato di 3 a 2. Piazze d’onore, in questo caso, anche per Marco Lamberti (F.lli Bari Reggio Emilia) e Mario Corradi (Stella Artois Milano), che arrestano la propria corsa solo in semifinale.

Nel torneo Cadetti affermazione per Federico Mattiangeli

Importante affermazione, inoltre, per Federico Mattiangeli (Virtus Rieti) che vince il Torneo Cadetti della competizione battendo, in finale, di misura, Luca Riccio Paolo Natale (Sessana). Sul podio, in questo caso, salgono anche Alessandro Migliori (SC Ascoli) e Daniele Di Cè (Subbuteisti Modena).

Tornei Juniores: tutti i risultati

Parallelamente ai Tabelloni principali, si sono disputati anche i Tornei Giovanili di Calcio da Tavolo che hanno assegnato i titoli di Campioni Italiani Individuali nelle rispettive categorie e che hanno registrato una massiccia partecipazione, con oltre 30 giocatori ai nastri di partenza, segno inequivocabile della crescita esponenziale del movimento agonistico del calcio in miniatura anche tra le giovani generazioni in tutta Italia.

Il titolo Under20 viene conquistato da Christian Fricano (Subbuteo Casale), che in finale ha battuto, con il risultato di 5 a 4, Mattia Ferrante (Fiamme Azzurre Roma). Sul podio anche Matteo Esposito (Napoli Fighters) e Federico Da Re (Pinco Devils Table Soccer di Godega di Sant’Urbano).

Nel torneo Under16 il successo è invece andato a Riccardo Berioli (US Valponte), che ha superato ai tiri liberi, dopo che la finalissima si era conclusa in perfetta parità, con il risultato di 3 a 3, Angelo Bisio (Stella Artois Milano). Piazze d’onore, in questo caso, per Nicolò Colossi (SC Bari) e Lorenzo Sani (SC Sombrero di San Miniato), eliminati in semifinale.

Nel tabellone Under12, infine, vittoria per Daniele Salatino (SC Bari), che ha avuto la meglio su Alberto Capoferri (Rebels Genova) con il risultato di 3 a 2. Completano il podio Alessandro Gandin (Rebels Genova) e Alberto Barattucci (SC Abruzzo Ves Gentes).

Nel corso della due giorni di Reggio Emilia, c’è stato inoltre spazio per disputare il Campionato Primavera, una competizione a squadre dedicata, esclusivamente, a formazioni composte da giocatori Under. La vittoria finale è stata ottenuta dal Subbuteo Club Bari, che in finale ha superato il Subbuteo Club Abruzzo Ves Gentes con il risultato di 2 a 1. Sul podio anche le altre tre squadre partecipanti: Rebels Genova, Subbuteo Club Sombrero di San Miniato (PI) e Subbuteisti Modena.

Il successo di Julia Filippella nel tabellone Women

Julia Filippella (ASD Aosta Warriors), infine, conquista il titolo di Campionessa Italiana Individuale di Calcio da Tavolo 2024 nel tabelloneWomen battendo in finale una sua compagna di squadra, la giovanissima Viazovska Evanghelina.

La diretta LIVE dell’evento

I Campionati Italiani Individuali 2024 di Calcio da Tavolo sono stati trasmessi, live, sul canale ufficiale di TikTok della FISCT (@fisctsubbuteo), e sono stati visti da quasi 75.000 utenti (74.379 views in totale). Tutte le dirette della partite saranno rese disponibili sul YouFisct, il canale Youtube della Federazione e sul gruppo Facebook “FISCT Live”, mentre gli highlights e i gol più belli della competizione saranno rilanciati, nelle prossime ore, sul profilo Instagram della FISCT (@fisctsubbuteo).