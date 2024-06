Dopo una pausa tecnica di tre giorni, da questa mattina è di nuovo operativa la promozione che prevede il bike sharing gratuito per gli abbonati al trasporto pubblico.

La scorsa settimana, in soli tre giorni era stato esaurito un primo pacchetto di 5 mila coupon per 40 mila corse totali concesse, grazie alla promozione voluta dal Comune di Bologna in collaborazione con TPB/Tper e Ridemovi sulla base di risorse regionali.

Fino al 20 giugno sarà possibile scaricare coupon da 8 corse alla volta (ogni corsa vale 30 minuti). Dal 20 giugno sarà possibile scaricare coupon da 2 corse alla volta (sempre da 30 minuti) e solo dopo aver utilizzato le precedenti.

L’app di RideMovi invierà un messaggio a tutti quelli che in questi giorni di pausa avevano chiesto di poter partecipare alla promozione.