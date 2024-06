Riapre al transito oggi martedì 18 giugno alle ore 12:00 a Castelnuovo Rangone, via Gualinga che era stata chiusa a marzo all’altezza dell’intersezione con via Canobbia, nell’ambito dei lavori dell’ultimo stralcio della nuova Pedemontana, tra provinciale 17 a Cà di Sola a via del Cristo a Castelnuovo.

La riapertura, attualmente a doppio senso di marcia su una porzione della rotatoria in fase di completamento, avviene in anticipo di 15 giorni rispetto ai tempi previsti, ed ha consentito la costruzione della nuova rotatoria tra via Gualinga e la Pedemontana, oltre alla costruzione del nuovo ponte sul rio Scuro, a sostituzione di quello esistente e alla risoluzione di alcune interferenze in fase di conclusione.