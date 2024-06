Si sono rivelati negativi gli ulteriori accertamenti condotti stamattina dall’Ausl su un caso sospetto di Dengue in zona Massarenti. Sono sospese quindi le misure di profilassi notturne a maggiore impatto ambientale attuate nella zona la notte scorsa. Sono ancora in corso alcuni interventi diurni con soli larvicidi biologici privi di impatto ambientale.

Le misure di profilassi sono state attivate con ordinanza di ieri pomeriggio, come previsto dal protocollo regionale in questi casi.