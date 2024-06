Ancora una battaglia al terzo set per l’altoatesino, più agevole il match per “Ceck”

Alexander Weis e Marco Cecchinato infilano la quarta vittoria in altrettanti giorni di gioco e, partendo dalle qualificazioni, volano in coppia ai quarti di finale della terza edizione della Emilia-Romagna Tennis Cup organizzata da Master Group Sport con il patrocinio della Regione Emilia Romagna in corso sui campi dello Sporting Club Sassuolo.

L’altoatesino, ormai abituato alle “maratone”, vendica Federico Cinà superando in due ore e venti minuti di gioco l’ostico argentino Thiago Tirante. Il punteggio finale (64 26 63) rende bene l’idea di un match in altalena tra i due giocatori fino al terzo set combattuto che ha visto infine prevalere il tennista di Bolzano.

«Sono veramente molto felice, altra partita durissima contro un avversario tosto, ma l’ho giocata nel modo migliore. Ora sfrutto tutto il pomeriggio per recuperare al meglio grazie anche ad uno staff fantastico di fisioterapia e domani si avanti». Weis attende ora il match tra l’olandese De Jong (vincitore a sorpresa sul defending champion Muller nel match serale di martedì) e il peruviano Buse per conoscere l’avversario dei quarti.

Un super Cecchinato concede invece solo cinque games al coreano Gerard Lee superato con autorevolezza e colpi spettacolari con il punteggio di 63 62.

«E’ stata una partita lottata a dispetto del punteggio. Ho iniziato un po’ in affanno perdendo il servizio contro un tennista che mi aveva battuto un mese fa. Ma oggi ho espresso un altissimo livello di gioco, sono stato solido da fondo campo quindi sono molto contento. Ogni partita mi sono esso l’obiettivo di lottare e stare in campo così da primo a ultimo punto, al momento la mia concentrazione è su questo torneo, l’unico obiettivo che ho». Per il “Check” ai quarti ci sarà uno tra l’argentino Coria e l’italiano Arnaboldi.

Nell’altro incontro della mattinata lo slovacco Martin Klizan ha superato 62 62 l’argentino Ficovich.