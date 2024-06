Sono molteplici gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni sul territorio di Castelnovo. Appuntamenti che tra sport, feste, mercati, arte e cultura rappresentano modi diversi di vivere al meglio il paese e il territorio. Da venerdì 21 e fino a martedì 25 giugno sarà ospite a Castelnovo la Nazionale giovanile di pallavolo Under 18 della Finlandia per il proprio collegiale.

Sabato 22 giugno alle 18, domenica 23 alle 12, lunedì di nuovo alle 18, nella palestra del Cattaneo in via Matilde di Canossa, si terranno tre incontri amichevoli con la nazionale italiana Under 18, eventi che promettono un grande spettacolo sportivo (ingresso libero) e che rappresentano la preparazione verso il campionato Europeo di categoria che prenderà il via il 1 luglio in Romania. E in concomitanza con la presenza delle due nazionali, a Felina nella palestra comunale da sabato 22 e fino al 27 giugno si terrà un corso per preparatori atletici della commissione nazionale allenatori Fip.

Domenica 23 giugno a Felina torna il grande mercato Felina Shopping, con tanti banchi ed espositori di qualità in tutto il centro dalle ore 8 alle 18.

Sempre domenica torna con la 23^ edizione il Giro della Pietra, una gara podistica di livello nazionale ormai tra le più conosciute e apprezzate che si svolgono in Emilia-Romagna, anche per il contesto straordinario del percorso attorno alla rupe simbolo dell’Appennino. La gara (partenza alle 9) fa parte del circuito Uisp-Csi e il percorso delle categorie assolute saranno i canonici 17 chilometri del periplo che tocca le borgate attorno a Bismantova. Partenza e arrivo al Centro Coni.

Ancora domenica ci sarà il 14° Raduno Autostoriche e 2° Raduno Ruote nella storia. I veicoli sosteranno lungo la strada di Maillo, nel tratto tra il Ponte di Fontanabona e il bivio di via Cagnola, con visita al Borgo di Maillo dalle ore 11 alle ore 12.30.