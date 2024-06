Nei giorni scorsi, nell’ambito di un controllo congiunto composto da militari della Guardia di Finanza della Compagnia Sassuolo, funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli e agenti della Polizia Locale di Fiorano Modenese, sono stati effettuati diversi controlli a contrasto del gioco illegale e irregolare. Sono stati controllati bar e tabaccherie con slot machine presenti a Fiorano Modenese e nelle frazioni limitrofe.

Le operazioni sono cominciate nelle prime ore del mattino e sono proseguite per tutta la giornata, con l’obiettivo di controllare il corretto utilizzo delle slot machine, il rispetto dell’ordinanza sindacale relativa agli orari per l’utilizzo delle stesse e verificare l’eventuale presenza di minorenni.

Nel corso delle attività ispettive è stato sanzionato amministrativamente il titolare di un esercizio commerciale che non deteneva in maniera corretta il raccoglitore degli scontrini di tutte le tipologie del gioco del lotto (vincenti, annullati o rimborsati). Inoltre è stato verificato l’impiego di personale non autorizzato alla vendita di generi di monopolio e la non regolare esposizione dei prezzi e della licenza alla vendita degli stessi.