Sabato 22 giugno 2024, al Santuario della Beata Vergine del Castello, si rinnova l’amicizia della comunità fioranese con Don Maurizio Setti, missionario in Amazzonia.

Sarà presentato il documentario ‘Don Maurizio, un emiliano in Amazzonia’, realizzato da Alessandro Trebbi e Fabio Liberati e prodotto dalla Città di Maranello e da Uisp Modena Solidarietà con il finanziamento della Consulta degli Emiliano-Romagnoli nel mondo, sulla vita e le opere del sacerdote missionario modenese di stanza in Brasile da un quarto di secolo tra Goias e Sao Gabriel da Cachoeira, nella zona nord della foresta al confine con Colombia e Venezuela.

Alle ore 19 nella Basilica la serata inizia con la Messa celebrata da Don Maurizio Setti per proseguire alle ore 20, nel Salone del Pellegrino con la proiezione del documentario e gli interventi del regista e giornalista Alessandro Trebbi, di Don Maurizio Setti, del parroco Don Roberto Montecchi, del presidente del ‘Comitato libro su Don Eligio’ Egidio Pagani, di Mariaelena Mililli che in qualità di vicesindaco di Maranello ha fatto parte della spedizione in Brasile per girare il docu-film. Modera il giornalista Alberto Venturi.

Alle ore 21 si cena insieme, grazie alle rezdore della parrocchia, nella terrazza dietro al Santuario con vista sulla pianura e sulle colline, con l’accompagnamento musicale di Lisa Boni, Fabio Chierici e Marco Cavazzuti (Prenotazioni obbligatorie al 370.30.75.590).

Don Maurizio che ha sempre avuto la vocazione missionaria, appena ordinato sacerdote viene inviato a Fiorano ad aiutare il parroco don Eligio Silvestri, che era stato già una volta in Brasile e che vi ritorna nel 1997. I suoi racconti e la nostalgia sono importanti per convincere Don Maurizio a raggiungerlo poco dopo.