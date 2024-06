Il 17 e il 18 giugno 2024 una pattuglia della stazione di Corso Cairoli, unitamente ad una squadra di Intervento Operativo del 5° Reggimento Carabinieri di Bologna, durante un servizio di contrasto al degrado urbano e di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti svolto nella zona della stazione ferroviaria storica di Reggio Emilia, in due distinti intervenenti hanno individuato due cittadini stranieri trovati in possesso rispettivamente di oltre 20 grammi di hascisc e circa 19 grammi di hascisc, la cui detenzione è stata ricondotta alla presuntiva illecita attività di compravendita di sostanze stupefacenti.

Per questi motivi, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia un 24enne senza fissa dimora e un 28enne residente a Scandiano, entrambi di nazionalità egiziana.

Il primo episodio la mattina del 17 giugno scorso, quando i carabinieri lungo via Turri di Reggio Emilia procedevano al controllo del 24enne egiziano che risultava essere sprovvisto di documenti in quanto in Italia senza fissa dimora. I successivi approfondimenti investigativi consentivano di rinvenire in sua disponibilità due pezzi di hascisc già confezionati del peso complessivo di circa 19 grammi. La mattina successiva, ovvero il 18 giugno, gli stessi carabinieri procedevano ad analogo controllo, questa volta nella vicina Via Eritrea, di uno straniero il cui atteggiamento all’atto dei controlli induceva gli operanti ad approfondire le attività, culminate con il rinvenimento in sua disponibilità di 20 grammi di hascisc.

Alla luce dei fatti, e avendo acquisito a carico dei due cittadini egiziani elementi di presunta responsabilità, i carabinieri li hanno denunciati alla Procura della Repubblica. Contestualmente i militari procedevano al sequestro dello stupefacente. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.