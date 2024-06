Una Giunta completamente nuova in Comune a Castelvetro. A nominarla con decreto sindacale il sindaco Federico Poppi, anche lui alla prima esperienza alla guida del Comune. Sono cinque i nuovi assessori, tre dei quali già componenti della lista “Insieme per Castelvetro” che ha sostenuto Poppi alle recenti elezioni, più due nomine esterne al Consiglio comunale.

I primi tre sono Roberto Giovini, a cui sono andate le deleghe a turismo, commercio, attività produttive e agricoltura, oltre alla nomina a vicesindaco; Rita Botti, con edilizia, urbanistica e lavori pubblici e Rosalinda Lo Truglio, a cui vanno cultura, welfare, servizi sociali, pari opportunità e integrazione. Gli assessori esterni sono invece Pierluigi Barbieri, con le deleghe ad ambiente, verde pubblico e sostenibilità, e Barbara Paltrinieri, con scuola, politiche giovanili, volontariato, partecipazioni, comunicazione e gemellaggio. Il sindaco Poppi ha invece trattenuto per sé le deleghe a bilancio, personale, sicurezza e sport.

Giovini e Paltrinieri sono gli unici ad avere già avuto in passato esperienze come consiglieri comunali.

«Sono molto soddisfatto di questa squadra – dice il sindaco Poppi – fatta di persone capaci e competenti, che ringrazio per avere accettato di entrare a farne parte. Proprio la competenza è stato il criterio principale che mi ha guidato nelle scelte e questo motiva anche l’individuazione di due assessori esterni. Con questa Giunta intendiamo continuare nel solco già tracciato in campagna elettorale, che è quello dell’ascolto e della condivisione con i cittadini. Adesso è il momento della pianificazione amministrativa per il futuro e intendiamo farla non al chiuso delle stanze comunali, ma andando sul territorio nel confronto quotidiano con la gente».

Intanto è stata convocata anche la seduta d’insediamento del nuovo Consiglio comunale di Castelvetro, prevista per sabato 29 giugno alle ore 9.30.