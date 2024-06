Martedì sera, squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Bologna con l’ausilio dell’elicottero del locale reparto volo, assieme ai tecnici del Soccorso Alpino, la Protezione Civile e i Carabinieri di Monghidoro, hanno condotto la ricerca di un fungaiolo 90enne,nei boschi a Campeggio di Monghidoro. L’allarme era giunto attorno alle 20 dai familiari, preoccupati per l’assenza dell’uomo dal primo pomeriggio.

La ricerca ha avuto esito positivo in quanto il disperso si era addormentato esausto nel bosco ed è stato “svegliato” dal rumore dell’elicottero, richiamando a voce le persone impegnate nella ricerca. Individuato e raggiunto, l’anziano è stato imbarellato, recuperato via terra e affidato alle cure dei sanitari del 118 in buone condizioni, tanto che è stato riaccompagnato a casa avendo rifiutato il ricovero. riaccompagnato a casa.

Ieri notte poco prima delle 4:00, invece, i Vigili del fuoco di San Pietro sono intervenuti in via Codronchi a San Giorgio di Piano, dove il conducente di un’autovettura, perso il controllo è uscito di strada finendo in un fossato. Soccorso assieme ai sanitari del 118, il ferito è stato trasportato in ospedale in codice di media gravità. Sul luogo dell’incidente per i rilievi i carabinieri.