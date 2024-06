Il cambiamento climatico è una sfida epocale che riguarda tutti. Tuttavia, le ricerche scientifiche più recenti hanno messo in evidenza come le persone anziane affrontino rischi maggiori di subire danni legati al clima in quanto più vulnerabili rispetto alla trasmissione di virus, alle ondate di calore e ad altri eventi climatici estremi per una maggiore inefficienza nella regolazione della propria temperatura corporea e le sensibilità legate ai farmaci. Inoltre, impatti psicologici, isolamento e difficoltà di movimento possono aggravare ulteriormente la loro vulnerabilità.

Nonostante ciò, finora il movimento globale per contrastare il cambiamento climatico ha coinvolto soprattutto la popolazione giovane.

Il progetto europeo Seniors Climate Action, promosso dalla cooperativa sociale Anziani e non solo di Carpi, ha proprio l’obiettivo di mobilitare la popolazione più anziana rispetto a queste tematiche, facendo leva sul talento, creatività, esperienza e capacità di resilienza dei senior.

Grazie alla collaborazione con la Fabbrica delle Arti del Comune di Pavullo, la cittadina dell’Appennino ospiterà il percorso esperienziale “Arte e cambiamento climatico”.

L’iniziativa si realizza in due appuntamenti.

Lunedì 8 luglio, alle ore 18.30, presso la Galleria dei Sotterranei di Palazzo Ducale, si terrà il seminario “Sensibilizzare al cambiamento climatico”, in cui l’esperta di sostenibilità e co-fondatrice della società Whataeco srl Benedetta Spattini e le psicologhe di Anziani e non solo Rebecca Vellani e Caterina Rompianesi condivideranno strategie e buone pratiche di riduzione dell’impatto ambientale e discuteranno del ruolo che le persone più anziane possono svolgere nel sensibilizzare a questi temi.

Sabato 13 luglio sarà invece il momento di mettere alla prova la propria creatività: Simona Negrini, responsabile della Fabbrica delle Arti e delle Gallerie Civiche di Palazzo Ducale, condurrà un laboratorio per realizzare, con materiali di scarto, un diorama: un piccolo mondo in una scatola che sarà occasione per riflettere sulle cause, effetti e rimedi del cambiamento climatico. Il laboratorio si terrà dalle 09.30 alle 16.00 alla Fabbrica delle Arti.

Il seminario è aperto a tutti, mentre il laboratorio è rivolto a persone di 60 anni o più.

La partecipazione è gratuita ma è indispensabile iscriversi entro il 30 giugno 2024 contattando Anziani e non solo scs al numero 059-645421 o inviando una mail a info@anzianienonsolo.it

NOTE PER GLI EDITORI

Seniors Climate Action è cofinanziato dalla Commissione europea nell’ambito del Grant Agreement: ERASMUS+ n° 2022-2-SK01-KA220-ADU-000098350

È attuato da un partenariato di cinque ONG e università di diversi Paesi europei. Per saperne di più sul progetto Seniors Climate Action è possibile visitare il sito web del progetto – https://www.seniors-climate-action.eu/

Partner italiano / per informazioni e contatti:

Anziani e non solo soc. coop. Soc., Via Lenin 55, 41012, Carpi – MO

Tel. 059/645421 – info@anzianienonsolo.it – www.anzianienonsolo.it