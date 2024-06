E’ partita oggi la chiusura delle rampe in uscita sia dello svincolo n. 10 direzione Bologna sia dello svincolo n. 10 bis direzione Sassuolo della tangenziale Pirandello-Carducci. La chiusura prevista fino al 12 luglio 2024 si è resa necessaria per consentire i lavori di consolidamento del sottofondo stradale del cavalcavia La Marmora.

Ricordiamo che per eseguire i lavori sono state interdette entrambe le corsie del cavalcavia La Marmora in direzione periferia, con deviazione del transito sulla corsia di sinistra della semicarreggiata opposta. Il transito sull’infrastruttura, quindi, sino a conclusione dei lavori, sarà su una corsia per senso di marcia.