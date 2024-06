Si svolgerà lunedì 1 luglio la prima seduta del Consiglio Comunale di Sassuolo nella nuova consigliatura. Una seduta eccezionalmente convocata, alle ore 20:30, nella centralissima piazza Garibaldi per dare la possibilità a quante più persone possibile di assistere.

Naturalmente, in caso di pioggia, la seduta del Consiglio Comunale si svolgerà come di consueto nella sala delle Adunanze Consigliari di via Pretorio 18. In entrambi i casi sarà comunque garantita la diretta streaming.

Sono 9 i punti all’ordine del giorno di questo consiglio.

Aprirà la seduta l’esame delle condizioni e convalida degli eletti, con eventuale surrogazione; a cui seguirà il giuramento del Sindaco.

Si proseguirà poi con la nomina del Presidente e dei due Vicepresidenti del Consiglio Comunale.

Al punto quattro del Consiglio è prevista la comunicazione del Sindaco in merito alla nomina dei componenti la Giunta comunale; a cui seguirà la nomina della commissione elettorale comunale e la nomina di due componenti in seno alla commissione preposta alla formazione degli albi dei giudici popolari di Corte di Assise e Corte di Assise di Appello.

Al punto 7 del Consiglio è prevista l’elezione dei rappresentanti del Consiglio Comunale quali componenti del Consiglio dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico a cui seguirà la presentazione e approvazione del documento contenente le Linee Programmatiche relative alle azioni e al progetti da realizzare nel corso del mandato.

Chiuderà la seduta del Consiglio Comunale la costituzione delle Commissioni Consiliari permanenti con determinazione della loro composizione numerica (art.16 regolamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari).