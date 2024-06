Sarà una festa dello sport a concludere lunedì 24 giugno la 170ª edizione della Fiera di Soliera. Sarà giornata di festa per i solieresi soprattutto perché si celebra il patrono San Giovanni Battista. Si comincia alle 9.30 di mattina in piazza Lusvardi con la camminata sul binario della metropolitana urbana pedonale, a cura dei gruppi MuoviSoliera e Trenino dei colori, e si chiude alle 21 sempre in piazza con la proiezione sul grande schermo della partita Italia-Croazia, decisiva ai fini del passaggio agli ottavi di finale.

Ulteriori appuntamenti sono rappresentati dalle 18 in poi dalla lezione di pilates in piazzetta don Ugo Sitti, dalle dimostrazioni di scherma, judo e basket in via Marconi, dal percorso a ostacoli in mountain bike lungo il fossato del castello. E calcio, rugby, volley su prato, karate, tai chi, qi gong e ginnastica ritmica. Alle 20 in via Garibaldi, presso lo stand della Croce Blu di Soliera, si inaugura una nuova ambulanza, donata dall’associazione Luciana Baraldi e Luciano Lugli, mentre il punto ristoro in piazza sarà assicurato dalla Solierese Calcio. E per tutta la giornata del 24 giugno sarà attiva la locanda del tortellone balsamico, così come saranno visitabili le esposizioni di auto e moto d’epoca.