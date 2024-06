È stata conferita Sabato 22 giugno, presso il Consiglio Comunale di Civitella di Romagna, la cittadinanza onoraria ai Comandi dei Vigili del Fuoco intervenuti durante l’alluvione del 2023 che ha colpito il territorio.

Alla presenza del Capo del Corpo, ing. Carlo Dall’Oppio, il Sindaco di Civitella, Claudio Milandri, ha consegnato la cittadinanza onoraria, oltre che al Comando di Forlì-Cesena ed al Distaccamento Volontario di Civitella di Romagna, ai Comandi di Verona, Belluno, Ancona, Pesaro-Urbino, Ascoli-Piceno, Macerata, Fermo, Piacenza e Ferrara, per l’impegno profuso durante la fase emergenziale.

Nel solo territorio del Comune di Civitella, come ricordato dal Comandante dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, Gianfranco Tripi, oltre agli interventi di soccorso tecnico urgente per i salvataggi di persone isolate, i recuperi di sostanze pericolose, il trasporto di mezzi di sostentamento, sono stati più di 400 gli interventi, svolti con la collaborazione dei 9 altri Comandi, a seguito delle frane, con la verifica della stabilità dei versanti interessati e il successivo ripristino della viabilità con la rimozione delle terre e, nei casi di cedimenti coinvolgenti le infrastrutture stradali, il loro ripristino o la creazione di percorsi alternativi. Ciò ha permesso di rendere raggiungibili centri abitati e aziende isolate a causa delle frane, e in particolare allevamenti, per agevolare la ripresa delle ordinarie condizioni di vita e il mantenimento del tessuto economico, oltre che di assicurare il sostentamento degli animali.