E’ di un morto e un ferito gravissimo il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri sera intorno alle 19:00 sulla Tangenziale di Bologna, all’altezza dell’uscita 12 Mazzini-Bellaria-Savena.

La vittima è un uomo di 54 anni che, alla guida di una motocicletta, per cause al vaglio della Polizia Stradale – non si esclude il coinvolgimento di un altro automezzo – ha perso il controllo della moto schiantandosi contro al guardrail. L’impatto non ha lasciato scampo all’uomo, morto sul colpo. La passeggera, una donna di 39 anni, è stata trasportata al Maggiore in condizioni di massima gravità. Oltre ai sanitari e alla Polizia Stradale, sul posto i vigili del fuoco che hanno anche provveduto alla messa in sicurezza del mezzo.