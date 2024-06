Ordinanza di chiusura totale delle corsie in ingresso e in uscita da via Radici sud alla SP 486 R – in corrispondenza della nuova rotatoria – per la gestione della asfaltature notturne nella fascia oraria compresa tra le 21.00 e le 06.00, a partire dal 25 giugno 2024 e per le notti successive fino al termine dei lavori.

Chi arriva da Sassuolo diretto verso Roteglia: può passare dal centro di Castellarano con ingresso dal cavalcavia (zona industriale)

Per chi arriva da Roteglia diretto verso Castellarano: può passare dal centro con ingresso da via Colombo (Campiano).