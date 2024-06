Cominciata l’estate, anche da calendario, si addensa il numero di eventi e proposte a Castelnovo, legate allo sport, alla scoperta dell’ambiente, alla tradizione, alla cultura e all’arte. Si parte martedì 25, giovedì 27 e venerdì 28 giugno con il Torneo di beach volley che animerà il Parco comunale di Felina.

Ancora sport di alto livello da venerdì 28 giugno fino a domenica 30 giugno, con il torneo nazionale giovanile di tennis al Circolo Tennis Appennino Reggiano di via M.L.King: una competizione di alto livello per vedere all’opera i campioni di domani.

Sempre da venerdì 28 giugno, e fino a lunedì 1 luglio, si susseguono dopo l’anteprima di domenica nuovi appuntamenti con L’Uomo che cammina, il “NonFestival” che, prendendo le mosse dall’omonimo testo di Christian Bobin, approfondisce il rapporto tra uomo, ambiente e dimensione del sacro con un ricco calendario di eventi artistici in Appennino. L’edizione 2024 parte da una riflessione di Arne Naess, filosofo, alpinista e anche musicista, che ha aperto la strada a quella che oggi viene definita come Ecologia profonda o Ecosofia, una visione che intende l’uomo come pienamente integrato nella natura, nel contesto dei sistemi ambientali, distaccandosi dunque dal concetto atavico dell’essere umano come “dominus” e arbitro del pianeta.

Venerdì 28 giugno all’ora di Compieta (ore 21) un incontro dal titolo “Ecologia e Poesia da Arne Naess a Mary Oliver”: Franco Nasi dialogherà con Paola Loreto al Centro Laudato Sì, all’Eremo di Bismantova. La Loreto insegna Letteratura Angloamericana all’Università di Milano. Ha pubblicato diversi libri che hanno ottenuto premi importanti. È stata poète en residence al Centre de Poésie et Traduction della Fondation Royaumont (Parigi).

Sabato 29 giugno, in orario Mattutino (ore 9,15) Il Centro Laudato Sì ricorda il pensiero di Don Moroni, maestro di spiritualità ed ecologia: un’immersione in natura, in cammino verso l’orto dei frati e arrivo al Laudato Sì, ed a seguire una conferenza su Don Antonio Moroni, Professore Emerito di Ecologia, a lungo docente dell’Università di Parma, pioniere e promotore delle scienze ecologiche e ambientali in Italia. Il ritrovo sarà in piazzale Dante, alla Pietra di Bismantova. Sempre sabato all’ora del Vespro, (ore 18): Gianni D’Elia leggerà brani dal suo ultimo “La sorella del sogno” e dialogherà con Guido Monti nella chiesa di Rosano di Vetto. D’Elia è un poeta, scrittore e critico letterario. Ha fondato e diretto la rivista “Lengua” (1982- 1994) e ha collaborato come critico per numerosi periodici: “il manifesto”, “Poesia”, “Nuovi Argomenti” e “L’Unità”. Nato a Pesaro nel 1953, ha otto titoli nella collana di Einaudi “Collezione di poesia”.

Domenica 30 all’ora del Vespro (ore 17.30) sempre per L’Uomo che cammina sarà la volta di “Andante” performance itinerante su canto e cammino per spazi naturali, una creazione di Faber Teater con la partenza dal Sassolungo (in caso di maltempo al Teatro Bismantova). Faber Teater è nato nel 1997 grazie all’intuizione e alla visione di Aldo Pasquero (per anni anche direttore artistico del gruppo con la preziosa collaborazione di Giuseppe Morrone). Mette al centro il lavoro d’attore, il teatro di gruppo, la creazione collettiva, la relazione attore-spettatore, alla continua e appassionante ricerca di un teatro fatto di pensiero, azione, idee, spettacoli, scambi, qualità, impegno.

Lunedì 1 luglio all’ora di Compieta (ore 21) presentazione del libro “I Diari di Dante – La leggenda si è avverata” di e con Riccardo Starnotti, in Piazza delle Armi, cuore del centro storico di Castelnovo (in caso di maltempo Teatro Bismantova). Starnotti è uno studioso esperto di Dante Alighieri e la Divina Commedia, ma è anche guida turistica, ambientale e “dantesca“, come gli piace definirsi, a Firenze e in Toscana. Promotore del progetto Tour Danteschi, dove propone itinerari a tema nei luoghi solcati dal sommo poeta durante l’esilio o menzionati nella Divina Commedia. Per informazioni su tutti gli eventi de L’Uomo che cammina: Biblioteca Crovi, tel. 0522 610204, biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it.

Sabato 29 giugno al Lago di Virola ci sarà anche una gara di pesca con la modalità “prendi e molla”, dalle ore 14.30 alle 20. Sempre sabato 29 giugno in occasione del 1° anniversario dall’apertura, ci sarà una grande festa al Furnason Bike Park, con corsi di Pump Track, Spettacolo Show Idl, Mini Jam, Riding libero, spettacolo Show Idl, a Felina in via Fornacione dalle ore 16, con possibilità di fare merenda e cenare insieme.

Domenica 30 giugno torna il raduno Ruote ne’ Monti, esposizione di auto d’epoca e sportive, in piazza Peretti dalle 10 alle 13.

Da lunedì 1 e fino a venerdì 5 luglio al campetto parrocchiale vicino alla Chiesa della Pieve ci sarà il Torneo di basket 3 vs 3 in memoria di Gianni Caprari, giunto alla terza edizione. La finale il 5 luglio sarà in piazza Gramsci.

Nuovo incontro in vista del Tegge Festival il 27 giugno

Prosegue, finanziata dalla Regione Emilia Romagna, la co-progettazione del Tegge Festival 2024 insieme ai cittadini, festival in programma ad ottobre 2024 sui temi della sostenibilità, innovazione ed economia circolare.

Gli organizzatori rivolgono alla comunità l’invito a partecipare al terzo incontro per costruire le proposte concrete partendo dalle idee sviluppate finora.

La serata di giovedì 27 giugno seguirà le consuete modalità: dalle 19.15 alle 22 al Parco Tegge di Felina con la guida di facilitatori che useranno modalità coinvolgenti e leggere. Sarà offerta un’apericena.

Per informazioni: https://partecipazioni.emr.it/processes/teggefestival24. Sulla stessa piattaforma è anche possibile visionare quanto emerso negli incontri precedenti.