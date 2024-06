È un tributo alla musica e alla letteratura il primo romanzo di Gabriele Bassanetti, giornalista sassolese con la passione per la musica americana degli anni Ottanta: La nostra notte deve ancora cominciare è una grande storia d’amore, il racconto di un sogno ispirato alle note delle canzoni di Bruce Springsteen.

“All’inizio – spiega Bassanetti – ci sono state le parole delle sue canzoni, dalle quali non riuscivo a separarmi. Poi ho iniziato a immaginare la storia dei personaggi, a cosa avrebbero potuto fare prima e dopo il momento in cui la canzone li aveva fatti vivere. Da qui è nata la storia del romanzo e dei suoi protagonisti, sono nati Johnny e Terry, Rose e Mary”.

Quattro protagonisti, quattro storie diverse, un unico sogno: fuggire da Blacktown, la piccola città tra le montagne in cui sono nati e cresciuti, che però soffoca irrimediabilmente ogni aspirazione e ogni desiderio di riscatto.

I primi due vorrebbero sfondare nel mondo del rock ’n roll, Rose in quello del cinema, Mary vorrebbe iscriversi all’università e diventare insegnante.

La sera della festa dedicata all’eroe cittadino, l’evento più importante dell’anno a Blacktown, i quattro si ritrovano per celebrare la fine della scuola e la conquista del diploma. Ma proprio nella notte che dovrebbe segnare il passaggio dall’adolescenza all’età adulta, le loro vite vengono sconvolte da un tragico evento che ribalta completamente tutti i loro progetti. Terry e Mary vedono qualcosa che non avrebbero dovuto vedere, e da quel momento niente sarà più come prima.

La nostra notte deve ancora cominciare è un noir teso e drammatico ma anche una bellissima storia di amicizia sullo sfondo epico di quella provincia americana profonda di cui il “Boss” è da decenni una delle voci poetiche più alte e riconoscibili.

Gabriele Bassanetti è nato a Milano nel 1966, ma vive stabilmente a Sassuolo (Modena). Ha svolto l’attività di giornalista per oltre 25 anni, scrivendo per quotidiani, riviste, settimanali, uffici stampa, occupandosi, fra tanti temi, di cronaca, economia, sport, musica e teatro.

Ha partecipato a diversi libri storici e biografici dedicati alla sua città.

Nel 2015 ha vinto il secondo premio al concorso letterario “L’Incontro di ieri e di oggi” di Treviso, nella sezione prosa con il racconto Ta-Pum.

La nostra notte deve ancora cominciare è il suo primo romanzo.

