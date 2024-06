I cittadini di Mirandola si sono espressi: al ballottaggio, caratterizzato da un’affluenza pari al 51,75%, hanno eletto Sindaco Letizia Budri con 51,06% contro Carlo Bassoli, che ha raggunto il 48,94%.

Letizia Budri, Assessore della Giunta uscente e Vice Sindaco, sarà la primo Sindaco donna a guidare la Città dei Pico.

Letizia Budri: “Oggi è una giornata bellissima che porta a una vittoria non scontata. Sono state settimane molto faticose e credo che questo risultato ripaghi tutta la mia squadra del grande lavoro svolto. Sento grande la responsabilità di essere il primo Sindaco donna di Miradola. Non mancherà mai il mio impegno anche per quello che rappresento in tal senso.

Ci attendono sfide difficili: ero ben consapevole che il nuovo Sindaco avrebbe dovuto affrontare subito tavoli importanti, fra cui mi preme sottolineare l’incontro presso la Regione, in programma il prossimo 26 Giugno, per affrontare la crisi occupazionale della ex Bellco e poi la situazione legata ad Aimag che non ha ancora approvato il proprio bilancio. Nelle prossime ore lavorerò alla formazione della nuova Giunta e presto sarà resa nota la squadra ammnistrativa che mi affiancherà nel governo della Città”.