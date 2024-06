Dalla giornata di ieri il ponte sul torrente Samoggia in località Savigno (SP 27 “Valle del Samoggia” km 22+700) è chiuso in via precauzionale, a fronte di un danneggiamento al manto stradale della rampa di accesso, dovuto al maltempo che in queste ore sta colpendo anche il territorio bolognese.

Il ponte rimarrà chiuso per qualche giorno, fino al compimento delle verifiche statiche. Il traffico è deviato sulla strada comunale via dei Mulini, con cartellonistica presente sul posto